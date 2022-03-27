ФК «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Накануне футбольный клуб «Урал» встретился в Москве с ЦСКА. Игра завершилась со счетом 2:2.Матч стартовал активно. Счет открыли армейцы, но вскоре «Урал» догнал соперников. На 14-й минуте счет был уже 1:1. Весь первый тайм команды активно атаковали ворота друг друга, но безуспешно.Во втором тайме вперед вышел «Урал» – гол забил Эрик Бикфалви. Но на 89-й минуте судья при помощи видеоассистента увидел нарушение правил Рафала Августиняка в штрафной «Урала» и назначил пенальти. Армейцы смогли его реализовать. Финальный счет – 2:2.Следующий домашний матч ФК «Урал» проведет на домашнем поле. 10 апреля в 14:00 на «Екатеринбург Арене» «шмели» встретятся с «Крыльями Советов».