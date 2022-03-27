Синоптики предупреждают свердловчан о мокром снеге и гололедице
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
По данным синоптиком уральского гидрометцентра, в Свердловской области с начала рабочей недели ожидаются осадки в виде мокрого снега и гололедица.
В понедельник, 4 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на севере ночью местами мокрый снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ночью 0…+5°C, на севере до -5°C. Днем +8…+13°C. Ветер южной четверти 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +3…+5°C, днем +10…+12°C. Ветер южной четверти 4-9 м/сек.
Во вторник, 5 апреля, в регионе облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах гололед и гололедица, а также отложение мокрого снега на проводах. Ночью -1…+4°C, на крайнем севере до -6°C. Днем +2…+7°C. Ветер западной четверти 5-10 м/сек, днем отдельные порывы 15-18 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью +1…+3°C, днем +4…+6°C. Ветер западной четверти 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В среду, 6 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем мокрый. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -2…-7°C, днем +1…+6°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью на дорогах гололедица. Ночью -2…-4°C, днем +2…+4°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 4 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на севере ночью местами мокрый снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ночью 0…+5°C, на севере до -5°C. Днем +8…+13°C. Ветер южной четверти 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +3…+5°C, днем +10…+12°C. Ветер южной четверти 4-9 м/сек.
Во вторник, 5 апреля, в регионе облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах гололед и гололедица, а также отложение мокрого снега на проводах. Ночью -1…+4°C, на крайнем севере до -6°C. Днем +2…+7°C. Ветер западной четверти 5-10 м/сек, днем отдельные порывы 15-18 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью +1…+3°C, днем +4…+6°C. Ветер западной четверти 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В среду, 6 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем мокрый. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -2…-7°C, днем +1…+6°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью на дорогах гололедица. Ночью -2…-4°C, днем +2…+4°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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