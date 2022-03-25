В уральской столице пропал 44-летний мужчина

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 44-летнего Тимура Мавлявиевича Шайхулова. С 29 марта 2022 года он перестал выходить на связь. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Приметы: рост 190 см, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза. Может быть одет в чёрную куртку, зеленые джинсы и чёрные кроссовки.Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят сообщить информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.