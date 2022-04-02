В Свердловской области зарегистрировали 757 случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 757 человек, заразившихся коронавирусом. Из них 345 в Екатеринбурге. За весь период пандемии в регионе было зафиксировано 427 487 случаев.По данным регионального опрештаба, из больниц за последний день было выписано 5 213 человек. За все время вылечились 358 864 свердловчанина.С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 8 человек. Всего в Свердловской области было зарегистрировано 10 594 летальных исходов.