В Свердловской области выявили 768 заболевших коронавирусом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По данным свердловского оперштаба, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 768 случаев коронавируса, из них 380 в Екатеринбурге. За все время в Свердловской области выявили 426 730 случаев.По выздоровлению было выписано 5 215 человек. За весь период пандемии вылечилось 353 651 свердловчанин.С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 7 человек. За все время в регионе было зарегистрировано 10 586 летальных исходов.