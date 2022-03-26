В Свердловской области выявили 768 заболевших коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
По данным свердловского оперштаба, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 768 случаев коронавируса, из них 380 в Екатеринбурге. За все время в Свердловской области выявили 426 730 случаев.
По выздоровлению было выписано 5 215 человек. За весь период пандемии вылечилось 353 651 свердловчанин.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 7 человек. За все время в регионе было зарегистрировано 10 586 летальных исходов.
По выздоровлению было выписано 5 215 человек. За весь период пандемии вылечилось 353 651 свердловчанин.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 7 человек. За все время в регионе было зарегистрировано 10 586 летальных исходов.
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