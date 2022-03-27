«Уралочка-НТМК» одержала третью победу подряд
Общество
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»
«Уралочка-НТМК» проложила победную серию в Суперлиге Парибет, одержав выездную победу над «Липецком» со счетом 3:0 (25:13, 25:11, 25:14). Для команды Михаила Карполя это третья победа подряд.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в волейбольном клубе «Уралочки», за счет мощной подачи, а также успешных действий в атаке, старт первой партии остался за свердловчанками. Вторая началась с двух очков от «Липецка», однако два эйса от Елизаветы Котовой позволили «Уралочке» вернуть преимущество в игре. На старте третьей партии на площадке была равная борьба, но в ходе игры свердловские волейболистки вышли вперед.
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»
«Команда действовала дисциплинированно. Отлично летела подача, считаю, что за счет этого компонента мы смогли уверенно победить», – отметил главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в волейбольном клубе «Уралочки», за счет мощной подачи, а также успешных действий в атаке, старт первой партии остался за свердловчанками. Вторая началась с двух очков от «Липецка», однако два эйса от Елизаветы Котовой позволили «Уралочке» вернуть преимущество в игре. На старте третьей партии на площадке была равная борьба, но в ходе игры свердловские волейболистки вышли вперед.
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»
«Команда действовала дисциплинированно. Отлично летела подача, считаю, что за счет этого компонента мы смогли уверенно победить», – отметил главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.
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