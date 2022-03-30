В посёлке Рефтинский ищут кров для «лесной» кошачьей семейки
Общество
Скриншот видео с ВК-группы Подслушано Рефтинский
В лесу возле посёлка Рефтинский Свердловской области добрые люди нашли целую семейку кошек, которую сюда выкинули люди недобрые. По всей видимости, прежние хозяева, раздосадованные на то, что пара питомцев обзавелась потомством, таким образом решили избавиться от лишних ртов.
«Лесная» кошачья семья состоит из шести мяуколок – это взрослая пара и 4 малявки. Отловить и забрать в тепло удалось только пятерых. Отец семейства решил остаться на воле и дал стрекоча от спасителей.
Сейчас мама и её детки отогреваются и откармливаются на передержке. Для них ищут новых хозяев, кто готов был бы дать им кров. Но требования к кандидатам строгие. Новый владелец «лесных» кошек должен быть ответственным и опытным в деле содержания животных. С ним будет подписан договор, а также взято обещание присылать фотоотчеты о том, как кошкам живётся на новом месте. Связаться с передержкой можно через Екатерину Батракову.
«Лесная» кошачья семья состоит из шести мяуколок – это взрослая пара и 4 малявки. Отловить и забрать в тепло удалось только пятерых. Отец семейства решил остаться на воле и дал стрекоча от спасителей.
Сейчас мама и её детки отогреваются и откармливаются на передержке. Для них ищут новых хозяев, кто готов был бы дать им кров. Но требования к кандидатам строгие. Новый владелец «лесных» кошек должен быть ответственным и опытным в деле содержания животных. С ним будет подписан договор, а также взято обещание присылать фотоотчеты о том, как кошкам живётся на новом месте. Связаться с передержкой можно через Екатерину Батракову.
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