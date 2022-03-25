Масштабные учения РВСН стартовали в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области начались учения ракетных войск стратегического назначения с участием более двух тысяч военнослужащих и комплексов «Ярс». Об этом сообщили департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
Командно-штабное учение с Тагильским ракетным соединением, оснащенным ПГРК «Ярс», началось в Свердловской области в рамках контрольной комплексной проверки Оренбургского ракетного объединения. В проведении учений задействовано около 200 единиц техники.
Основной целью учений называют совершенствование практических навыков командования и офицеров в организации и осуществлении всех видов обеспечения.
В ходе учений планируется отработать вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов «Ярс», их маскировки и противодействия средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями ЦВО. Особое внимание будет уделяться новым способам инженерного оборудования и прикрытия полевых позиций ракетных полков мобильного базирования, применению инженерной техники, беспилотников, охранно-сигнальных устройств, а также охране и обороне полевых районов в зависимости от времени суток.
Командно-штабное учение с Тагильским ракетным соединением, оснащенным ПГРК «Ярс», началось в Свердловской области в рамках контрольной комплексной проверки Оренбургского ракетного объединения. В проведении учений задействовано около 200 единиц техники.
Основной целью учений называют совершенствование практических навыков командования и офицеров в организации и осуществлении всех видов обеспечения.
В ходе учений планируется отработать вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов «Ярс», их маскировки и противодействия средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями ЦВО. Особое внимание будет уделяться новым способам инженерного оборудования и прикрытия полевых позиций ракетных полков мобильного базирования, применению инженерной техники, беспилотников, охранно-сигнальных устройств, а также охране и обороне полевых районов в зависимости от времени суток.
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