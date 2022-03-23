В Екатеринбурге ради школьников изменили маршрут автобуса № 90

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Екатеринбурге автобусный маршрут №90 «Восточная – поселок Изоплит» изменил схему движения шести рейсов в оба направления. Это сделано для организации проезда школьников, которые живут в поселке Калиновский.Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, из-за планового ремонта школы №24 на улице Севастопольская, 1 детей перевели для обучения в другую школу, расположенную в поселке Изоплит.ЕМУП «Гортранс» увеличил маршрут автобуса №90 на нескольких рейсах с заездом в поселок Калиновский и дополнительно ввел одноименную остановку. Теперь действует следующая схема движения автобуса:- время отправлений от остановки «Восточная» с заездом в поселок Калиновский: 07:00, 07:20, 07:45, 12:46, 13:05, 13:25;- время отправлений от остановки «поселок Калиновский» в поселок Изоплит: 07:32, 07:54, 08:19, 13:20, 13:39, 13:59;- время отправлений от остановки «поселок Изоплит» с заездом в поселок Калиновский: 13:35, 13:54, 14:16, 17:06, 17:22, 17:41.Остальные рейсы автобуса № 90 будут ходить по обычной схеме движения.