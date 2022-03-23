В Екатеринбурге ради школьников изменили маршрут автобуса № 90
Общество
Фото: Вечерние ведомости
С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Екатеринбурге автобусный маршрут №90 «Восточная – поселок Изоплит» изменил схему движения шести рейсов в оба направления. Это сделано для организации проезда школьников, которые живут в поселке Калиновский.
Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, из-за планового ремонта школы №24 на улице Севастопольская, 1 детей перевели для обучения в другую школу, расположенную в поселке Изоплит.
ЕМУП «Гортранс» увеличил маршрут автобуса №90 на нескольких рейсах с заездом в поселок Калиновский и дополнительно ввел одноименную остановку. Теперь действует следующая схема движения автобуса:
- время отправлений от остановки «Восточная» с заездом в поселок Калиновский: 07:00, 07:20, 07:45, 12:46, 13:05, 13:25;
- время отправлений от остановки «поселок Калиновский» в поселок Изоплит: 07:32, 07:54, 08:19, 13:20, 13:39, 13:59;
- время отправлений от остановки «поселок Изоплит» с заездом в поселок Калиновский: 13:35, 13:54, 14:16, 17:06, 17:22, 17:41.
Остальные рейсы автобуса № 90 будут ходить по обычной схеме движения.
Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, из-за планового ремонта школы №24 на улице Севастопольская, 1 детей перевели для обучения в другую школу, расположенную в поселке Изоплит.
ЕМУП «Гортранс» увеличил маршрут автобуса №90 на нескольких рейсах с заездом в поселок Калиновский и дополнительно ввел одноименную остановку. Теперь действует следующая схема движения автобуса:
- время отправлений от остановки «Восточная» с заездом в поселок Калиновский: 07:00, 07:20, 07:45, 12:46, 13:05, 13:25;
- время отправлений от остановки «поселок Калиновский» в поселок Изоплит: 07:32, 07:54, 08:19, 13:20, 13:39, 13:59;
- время отправлений от остановки «поселок Изоплит» с заездом в поселок Калиновский: 13:35, 13:54, 14:16, 17:06, 17:22, 17:41.
Остальные рейсы автобуса № 90 будут ходить по обычной схеме движения.
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