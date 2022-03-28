Масочный режим продолжит действовать в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В ближайшее время в Свердловской области не будут отменять масочный режим. Об этом в ходе брифинга сообщил замгубернатора Павел Креков.
Креков отметил, что распространение коронавируса снижается, однако около 800 новых случаев за сутки – это все еще высокий показатель. Также чиновник заявил, что Свердловская область является транзитным регионом, что также «несет определенные угрозы».
По словам Крекова, местные власти ориентируются на рекомендации Роспотребнадзора, заключающиеся в том, что на данный момент масочный режим отменять нецелесообразно. Как долго свердловчане еще будут носить маски, не уточняется.
Креков отметил, что распространение коронавируса снижается, однако около 800 новых случаев за сутки – это все еще высокий показатель. Также чиновник заявил, что Свердловская область является транзитным регионом, что также «несет определенные угрозы».
По словам Крекова, местные власти ориентируются на рекомендации Роспотребнадзора, заключающиеся в том, что на данный момент масочный режим отменять нецелесообразно. Как долго свердловчане еще будут носить маски, не уточняется.
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