Масочный режим продолжит действовать в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ближайшее время в Свердловской области не будут отменять масочный режим. Об этом в ходе брифинга сообщил замгубернатора Павел Креков.Креков отметил, что распространение коронавируса снижается, однако около 800 новых случаев за сутки – это все еще высокий показатель. Также чиновник заявил, что Свердловская область является транзитным регионом, что также «несет определенные угрозы».По словам Крекова, местные власти ориентируются на рекомендации Роспотребнадзора, заключающиеся в том, что на данный момент масочный режим отменять нецелесообразно. Как долго свердловчане еще будут носить маски, не уточняется.