В Свердловской выявили еще 801 случай COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 801 случай коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 425 962 заболевших.
По данным оперштаба, госпитализировано еще 149 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 5 210 человек. Всего вылечились 348 436 свердловчан.
От коронавируса умерли семь человек за сутки. Общее число случаев смерти больных COVID-19 – 10 580.
По данным оперштаба, госпитализировано еще 149 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 5 210 человек. Всего вылечились 348 436 свердловчан.
От коронавируса умерли семь человек за сутки. Общее число случаев смерти больных COVID-19 – 10 580.
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Еще 802 свердловчанина заболели коронавирусом
31 марта 2022
31 марта 2022