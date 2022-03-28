В Свердловской выявили еще 801 случай COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 801 случай коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 425 962 заболевших.По данным оперштаба, госпитализировано еще 149 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 5 210 человек. Всего вылечились 348 436 свердловчан.От коронавируса умерли семь человек за сутки. Общее число случаев смерти больных COVID-19 – 10 580.