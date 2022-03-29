В трех свердловских городах действуют мобильные пункты вакцинации

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 1 апреля, в Свердловской области работают четыре мобильных пункта вакцинации против коронавируса.Поставить прививку в Сысерти можно с 09:00 до 14:00 в пункте в ДК имени Романенко на Ленина, 32. В Серове пункт вакцинации работает в КТ «Родина» на Ленина, 179 с 09:00 до 16:00.В Верхней Салде один пункт открыт в Доме книги на Парковой, 12 с 10:00 до 17:00, а второй – в администрации Верхнесалдинского ГО с 08:00 до 16:00.Чтобы поставить прививку против коронавируса, необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.