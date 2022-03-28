Родительницу «девочки из шкафа» из Карпинска отправят в колонию на пять лет, но не сейчас
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Нашумевшая на всю страну история «девочки из шкафа» получила закономерный финал. Юлию Зыкову, которая держала свою новорождённую дочку в шкафу и почти не кормила, осудили в суде города Карпинска. Наказанием для неё стало лишение свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима. Кроме того, на женщину наложили штраф в размере 60 тысяч рублей, а заодно собираются лишить родительских прав на Полину (так зовут «девочку из шкафа»).
Но своё наказание жестокая родительница будет отбывать не сейчас, а только через 10 лет. Дело в том, что у неё есть ещё два ребёнка и родительских прав на них Юлию Зыкову не лишали. Так что она продолжит воспитывать и растить их (как сумеет), а в колонию отправится, когда среднему мальчику исполнится 14 лет.
Участь Полины в любом случае будет лучше, чем была до сих пор. Скорее всего, её оставят с бабушкой, у которой она жила, пока шло следствие.
Но своё наказание жестокая родительница будет отбывать не сейчас, а только через 10 лет. Дело в том, что у неё есть ещё два ребёнка и родительских прав на них Юлию Зыкову не лишали. Так что она продолжит воспитывать и растить их (как сумеет), а в колонию отправится, когда среднему мальчику исполнится 14 лет.
Участь Полины в любом случае будет лучше, чем была до сих пор. Скорее всего, её оставят с бабушкой, у которой она жила, пока шло следствие.
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