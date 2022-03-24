Россияне китайцам – бесценный лес, они нам – писчую бумагу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Дефицит писчей бумаги, который привёл к резкому её подорожанию (в Екатеринбурге - до 1000 рублей за пачку), россиянам помогут преодолеть китайцы. Не бесплатно, конечно. Но стоить она будет чуть подешевле – от 600 до 800 рублей.В Екатеринбург прибыли первые партии китайской бумаги – свыше 10 фур. В самом Китае бизнес с большим оживлением воспринял возможность помочь России. Предложения даже превышают спрос.Между тем, завозимая из Китая в Россию бумага, вполне вероятно, возвращается на родину. Только раньше она была не бумагой, а сибирским лесом. Как известно, правительство РФ «с барского плеча» позволяет вырубать сибирские (да, и уральские тоже) леса и вывозить их в азиатскую державу. По данным издания Zab.ru, в 2020-м году Китай занял первое место по количеству продаваемой древесины, при этом Россия из-за незаконных вырубок теряет до 12 миллиардов рублей в год.Народ всё понимает и даже не безмолвствует – комментирует новости про китайские бумажные посылки. Так, например, в одной из соцсетей можно встретить такой комментарий: «Мы в Китай лес, они нам - бумагу. Сами бумагу производить не можем».