Станцию метро в Екатеринбурге закрывали из-за муляжей гранаты
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Станция метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге возобновила работу в штатном режиме. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По данным полковника Горелых, сегодня в 14:30 в дежурную часть полиции метрополитена поступило сообщение о том, что на станции «Площадь 1905 года» у одного из пассажиров при проверке ручной клади обнаружили два предмета, внешне схожие с гранатами Ф-1. В связи с этим станцию временно перекрыли на вход и выход.
Сыщики уголовного розыска установили личность хозяина сумки с подозрительными предметами. Им оказался житель города Заречный 1956 года рождения. Он пояснил, что изъятое – это подарок на день рождения его брату.
Полицейские вызвали на место саперов, которые установили, что обнаруженные предметы являются муляжами гранат и не представляют опасности. В 15:10 проверка завершилась, а станция метро возобновила работу в штатном режиме.
По данным полковника Горелых, сегодня в 14:30 в дежурную часть полиции метрополитена поступило сообщение о том, что на станции «Площадь 1905 года» у одного из пассажиров при проверке ручной клади обнаружили два предмета, внешне схожие с гранатами Ф-1. В связи с этим станцию временно перекрыли на вход и выход.
Сыщики уголовного розыска установили личность хозяина сумки с подозрительными предметами. Им оказался житель города Заречный 1956 года рождения. Он пояснил, что изъятое – это подарок на день рождения его брату.
Полицейские вызвали на место саперов, которые установили, что обнаруженные предметы являются муляжами гранат и не представляют опасности. В 15:10 проверка завершилась, а станция метро возобновила работу в штатном режиме.
– Для установления более подробных и точных обстоятельств произошедшего инцидента мужчину доставили в ОП№5 УМВД по Екатеринбургу. По итогам разбирательства территориальным ОВД будет принято обоснованное решение, – добавил полковник Горелых.
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