Станцию метро в Екатеринбурге закрывали из-за муляжей гранаты

– Для установления более подробных и точных обстоятельств произошедшего инцидента мужчину доставили в ОП№5 УМВД по Екатеринбургу. По итогам разбирательства территориальным ОВД будет принято обоснованное решение, – добавил полковник Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости