Стартовал прием заявок на первую конференцию «УГМК-ТЕХНО»

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– Молодежная научно-практическая конференция «УГМК-ТЕХНО», охватывающая тематикой практически все области деятельности и развития горно-металлургической отрасли, с участием других компаний и учреждений образования и науки – это прекрасная возможность для предприятий «молодыми глазами» взглянуть на процессы, выявить талантливых и активных, перенять передовой опыт, ознакомиться с новыми разработками, чтобы в итоге повысить эффективность производств, – отметил директор Технического университета Вячеслав Лапин.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости