Стартовал прием заявок на первую конференцию «УГМК-ТЕХНО»
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Уральская горно-металлургическая компания начала принимать заявки на первую Молодежную научно-практическую конференцию «УГМК-ТЕХНО». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.
Организаторы рассказали, что данная конференция является исключительной возможностью для молодых специалистов заявить о себе. Участие в конференции позволит выявить и поощрить талантливых сотрудников. Кроме того, разработки финалистов смогут быть реализованными на предприятиях УГМК.
Принять участие в научно-практической конференции могут молодые сотрудники предприятий УГМК, ученые, студенты вузов и колледжей, специалисты компаний горно-металлургического сектора в возрасте до 35 лет. Всем участникам необходимо до 1 мая пройти регистрацию на сайте конференции.
Проведение «УГМК-ТЕХНО» направлено на поиск решений для улучшения условий труда, совершенствование технологических и организационных процессов на предприятиях, реализацию стратегических целей производств, обмен опытом и информацией, а также тиражирование новых разработок на предприятиях.
Фото: пресс-служба УГМК
Направления работы конференции: цветная металлургия, горное дело, обогащение полезных ископаемых, черная металлургия, ESG, цифровизация процессов и производств, экономика и финансы. В рамках каждого направления можно сделать проекты, включающие технологические инновации, стратегическое развитие, экономику и управление инвестициями, информационные технологии, энергетику предприятий, автоматизацию технологических процессов и производств, безопасность производств и охрану труда, бизнес-систему УГМК управление человеческим капиталом, и иные проекты.
Молодые специалисты благодарю участию в конференции смогут получить профессиональную оценку и поддержку своих разработок для дальнейшего их развития; проработать пути, ресурсы, составить план развития и реализации проекта под руководством экспертов; принять участие в тренингах и мастер-классах.
Финал состоится на площадке Технического университета УГМК 6-8 июля. Авторы лучших работ продемонстрируют свои проекты и получат ценные призы.
Организаторы рассказали, что данная конференция является исключительной возможностью для молодых специалистов заявить о себе. Участие в конференции позволит выявить и поощрить талантливых сотрудников. Кроме того, разработки финалистов смогут быть реализованными на предприятиях УГМК.
Принять участие в научно-практической конференции могут молодые сотрудники предприятий УГМК, ученые, студенты вузов и колледжей, специалисты компаний горно-металлургического сектора в возрасте до 35 лет. Всем участникам необходимо до 1 мая пройти регистрацию на сайте конференции.
Проведение «УГМК-ТЕХНО» направлено на поиск решений для улучшения условий труда, совершенствование технологических и организационных процессов на предприятиях, реализацию стратегических целей производств, обмен опытом и информацией, а также тиражирование новых разработок на предприятиях.
Фото: пресс-служба УГМК
– Молодежная научно-практическая конференция «УГМК-ТЕХНО», охватывающая тематикой практически все области деятельности и развития горно-металлургической отрасли, с участием других компаний и учреждений образования и науки – это прекрасная возможность для предприятий «молодыми глазами» взглянуть на процессы, выявить талантливых и активных, перенять передовой опыт, ознакомиться с новыми разработками, чтобы в итоге повысить эффективность производств, – отметил директор Технического университета Вячеслав Лапин.
Направления работы конференции: цветная металлургия, горное дело, обогащение полезных ископаемых, черная металлургия, ESG, цифровизация процессов и производств, экономика и финансы. В рамках каждого направления можно сделать проекты, включающие технологические инновации, стратегическое развитие, экономику и управление инвестициями, информационные технологии, энергетику предприятий, автоматизацию технологических процессов и производств, безопасность производств и охрану труда, бизнес-систему УГМК управление человеческим капиталом, и иные проекты.
Молодые специалисты благодарю участию в конференции смогут получить профессиональную оценку и поддержку своих разработок для дальнейшего их развития; проработать пути, ресурсы, составить план развития и реализации проекта под руководством экспертов; принять участие в тренингах и мастер-классах.
Финал состоится на площадке Технического университета УГМК 6-8 июля. Авторы лучших работ продемонстрируют свои проекты и получат ценные призы.
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