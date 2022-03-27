В Свердловской области потеплеет до +7°C
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Температура воздуха в Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели поднимется до +7°С. Ожидается мокрый снег и гололедица.
В четверг, 31 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью -3…-8°С, при прояснении до -13°С. Днем -2…+3°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, ночью отдельные порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -4…-6°С, днем 0…+2°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, ночью порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 1 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью -3…-8°С, на севере до -13°С. Днем -1…+4°С. Ветер юго-западный, южный со скоростью 5-10 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, осадки в виде снега, мокрого снега. Ночью -3…-5°С, днем +1…+3°С. Ветер юго-западный, южный со скоростью 5-10 м/сек.
В субботу, 2 апреля, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, на юге до умеренного, днем осадки в виде мокрого снега и дождя, на юге до сильных. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью -1…-6°С, на севере и в горах -9…-14°С. Днем +2…+7°С, в горах до -2°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью снег, днем осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью -1…-3°С, днем +5…+7°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 31 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью -3…-8°С, при прояснении до -13°С. Днем -2…+3°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, ночью отдельные порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -4…-6°С, днем 0…+2°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, ночью порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 1 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью -3…-8°С, на севере до -13°С. Днем -1…+4°С. Ветер юго-западный, южный со скоростью 5-10 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, осадки в виде снега, мокрого снега. Ночью -3…-5°С, днем +1…+3°С. Ветер юго-западный, южный со скоростью 5-10 м/сек.
В субботу, 2 апреля, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, на юге до умеренного, днем осадки в виде мокрого снега и дождя, на юге до сильных. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью -1…-6°С, на севере и в горах -9…-14°С. Днем +2…+7°С, в горах до -2°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью снег, днем осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью -1…-3°С, днем +5…+7°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Синоптики предупреждают свердловчан о гололедице
27 марта 2022
27 марта 2022
В Свердловской области вновь ожидается похолодание
24 марта 2022
24 марта 2022
Улицы Екатеринбурга от снега очищают 370 рабочих
22 марта 2022
22 марта 2022