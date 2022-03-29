Ледовые переправы начали закрывать в Свердловской области
Общество
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Свердловской области в связи с установившимися «температурными качелями» и уменьшением толщины льда начали закрывать ледовые переправы.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, уже закрыта ледовая переправа на реке Туре у села Усть-Ницинское Слободо-Туринского района. Сотрудники ГИМС вместе с представителями собственника ледовой переправы зачернили лед в местах заезда, а также установили знаки, запрещающие движение автомобилей.
На данный момент в области продолжают действовать 19 ледовых переправ. Сотрудники ГИМС ежедневно мониторят состояние льда на переправах, чтобы своевременно принимать решения об их закрытии.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, уже закрыта ледовая переправа на реке Туре у села Усть-Ницинское Слободо-Туринского района. Сотрудники ГИМС вместе с представителями собственника ледовой переправы зачернили лед в местах заезда, а также установили знаки, запрещающие движение автомобилей.
На данный момент в области продолжают действовать 19 ледовых переправ. Сотрудники ГИМС ежедневно мониторят состояние льда на переправах, чтобы своевременно принимать решения об их закрытии.
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