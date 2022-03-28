В трех свердловских городах работают мобильные пункты вакцинации
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 29 марта, мобильные пункты вакцинации против коронавируса продолжают работать в трех городах Свердловской области.
Поставить прививку в Сысерти можно в пункте вакцинации в ДК имени Романенко на Ленина, 32 с 09:00 до 14:00. В Серове пункт вакцинации открыт в КТ «Родина» на Ленина, 179 с 09:00 до 16:00.
В Верхней Салде открыты два мобильных пункта вакцинации: в Доме книги на Парковой, 12 с 10:00 до 17:00 и в администрации Верхнесалдинского ГО на Энгельса, 46 с 08:00 до 16:00.
Чтобы поставить прививку против коронавируса необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Поставить прививку в Сысерти можно в пункте вакцинации в ДК имени Романенко на Ленина, 32 с 09:00 до 14:00. В Серове пункт вакцинации открыт в КТ «Родина» на Ленина, 179 с 09:00 до 16:00.
В Верхней Салде открыты два мобильных пункта вакцинации: в Доме книги на Парковой, 12 с 10:00 до 17:00 и в администрации Верхнесалдинского ГО на Энгельса, 46 с 08:00 до 16:00.
Чтобы поставить прививку против коронавируса необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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