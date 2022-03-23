Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана вызвали в полицию для составления протокола за дискредитацию ВС РФ

– Я точно знаю, что я ничего плохого не сделал и никакой неправды не сказал, – считает экс-мэр Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана вызвали в полицию, чтобы оформить протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных Сил Российской Федерации). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.Как рассказал Евгений Ройзман корреспонденту «Вечерних ведомостей», вчера представители полиции на словах ему заявили, что протокол будут оформлять «за публикации».Прийти в отдел полиции для составления протокола Ройзману нужно сегодня.