Дело об уничтожении Калиновских полей дошло до суда в Санкт-Петербурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во вторник, 29-го марта в Санкт-Петербурге пройдёт заседание Второго апелляционного суда общей юрисдикции, напрямую касающееся природы Екатеринбурга. Жители уральской столицы надеются, что на данном заседании удастся отменить решение Свердловского областного суда о прекращении производства по иску жителей города, оспаривающих Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в части оспариваемых территорий, а конкретнее – Калиновских полей.Напомним, обширные сельхозугодья летом прошлого года начали целенаправленно уничтожать с целью вывести их из данного статуса и построить на месте цветущих просторов склады и промышленные предприятия. И в первую очередь – торгово-логистический центр «Уральский». Правила землепользования были приняты Екатеринбургской городской Думой в 2018-м году. Они развязали руки бизнесменам и чиновникам, позволяя им игнорировать интересы екатеринбуржцев. В частности, строительство ТЛЦ, помимо того, что уничтожает сложившуюся на полях экосистему, угрожает озеру Шарташ и двум лесопаркам – Шарташскому и Калиновскому. Однако, все обращения граждан в городские и областные госструктуры, казалось бы, призванные отстаивать интересы местных жителей, оберегать природу, встречают чиновничье равнодушие. На многочисленные подписи под требованием прекратить застройку попросту никто не обращает (а ведь подписей собрано немало – более 40 тысяч!). Чиновники закрывают глаза и на вопиющие нарушения законодательства (среди них - разработка торфяника без лицензии, вывоз плодородной почвы, вырубка леса без разрешений).Заседание апелляционного суда в Санкт-Петербурге назначено на 29 марта 2022 года. Оно начнётся в 13 часов 45 минут по московскому времени. В Екатеринбурге за заседанием можно будет проследить по видеоконференцсвязи, которую организует Свердловский областной суд (улица Московская, 120, зал № 21).