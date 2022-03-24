Екатеринбуржцы протестировали новую форму заявления на запись детей в первые классы
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прошло тестирование новой формы заявления на зачисление детей в первый класс. Родители направили около 700 обращений по выявленным ошибкам.
Как рассказали в пресс-службе администрации города, тестирование новой формы проходило 27 марта с 16:00 до 20:00 на портале Госуслуг. Оно проводилось для проверки работы портальной формы и отработки механизма отправки заявления с Госуслуг в региональную автоматизированную информационную систему «Образование». В ходе тестирования в АИС «Образование» поступило более 1 700 заявлений.
Родители направляли свои замечания по выявленным ошибкам на адрес электронной почты 1klass@ekadm.ru. Всего поступило 700 обращений. Большая часть была связана с заполнением формы. Специалисты проанализируют и внесут необходимые дополнительные настройки в технический процесс к моменту начала реальной записи.
Отметим, что все поданные в период тестирования заявления будут аннулированы. Созданные екатеринбуржцами предварительные заявления на портале Госуслуг сохранятся. Эти заявления можно будет отправить только 1 апреля, когда начнется запись детей в первые классы.
Приемная кампания продлится до 30 июня. Вторая волна записи детей на свободные места в школах стартует с 6 июля и закончится 5 сентября.
Как рассказали в пресс-службе администрации города, тестирование новой формы проходило 27 марта с 16:00 до 20:00 на портале Госуслуг. Оно проводилось для проверки работы портальной формы и отработки механизма отправки заявления с Госуслуг в региональную автоматизированную информационную систему «Образование». В ходе тестирования в АИС «Образование» поступило более 1 700 заявлений.
Родители направляли свои замечания по выявленным ошибкам на адрес электронной почты 1klass@ekadm.ru. Всего поступило 700 обращений. Большая часть была связана с заполнением формы. Специалисты проанализируют и внесут необходимые дополнительные настройки в технический процесс к моменту начала реальной записи.
Отметим, что все поданные в период тестирования заявления будут аннулированы. Созданные екатеринбуржцами предварительные заявления на портале Госуслуг сохранятся. Эти заявления можно будет отправить только 1 апреля, когда начнется запись детей в первые классы.
Приемная кампания продлится до 30 июня. Вторая волна записи детей на свободные места в школах стартует с 6 июля и закончится 5 сентября.
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Екатеринбуржцы смогут протестировать новую форму заявления на зачисление детей в первые классы
24 марта 2022
24 марта 2022