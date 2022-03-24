Екатеринбуржцы смогут протестировать новую форму заявления на зачисление детей в первые классы
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге родители будущих первоклассников сегодня и завтра смогут протестировать новую форму заявления на зачисление детей в первые классы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Ранее мы писали, что правила зачисления детей в первые классы Екатеринбурга изменяют за неделю до начала приема заявок. Теперь зачислением первоклассников в школы уральской столицы будет заниматься министерство образования и молодёжной политики Свердловской области. Родителям предстоит заполнять новую форму на портале госуслуг.
Потренироваться в заполнении обновленной формы уральцы смогут 24 и 25 марта. Обратную связь по выявленным ошибкам во время тестирования при заполнении заявления следует направлять на адрес электронной почты 1klass@ekadm.ru до конца 25 марта.
Напомним, что подача заявлений на запись детей в первые классы начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. Вторая волна записи детей на свободные места в школах стартует 6 июля и продлится до 5 сентября.
Родители смогут подать заявление через портал госуслуг, ЦМУ, МФЦ, операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением либо лично обратиться в школу.
В следующую пятницу, 1 апреля, для подачи заявления на зачисление ребенка в первый класс через портал госуслуг запланирована разбивка по времени по административным районам. С 00:00 заявления могут подать жители Академического, Верх-Исетского, Ленинского и Кировских районах, с 06:00 – жители Орджоникидзевского и Чкаловского районах, а с 07:00 – жители Железнодорожного и Октябрьского районов.
Помимо этого, в воскресенье, 27 марта, с 16:00 до 20:00 на портале госуслуг будет проходить «Народное тестирование», необходимое для отработки механизма отправки заявления с портала в ведомственную информационную систему «Образование».
Ранее мы писали, что правила зачисления детей в первые классы Екатеринбурга изменяют за неделю до начала приема заявок. Теперь зачислением первоклассников в школы уральской столицы будет заниматься министерство образования и молодёжной политики Свердловской области. Родителям предстоит заполнять новую форму на портале госуслуг.
Потренироваться в заполнении обновленной формы уральцы смогут 24 и 25 марта. Обратную связь по выявленным ошибкам во время тестирования при заполнении заявления следует направлять на адрес электронной почты 1klass@ekadm.ru до конца 25 марта.
Напомним, что подача заявлений на запись детей в первые классы начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. Вторая волна записи детей на свободные места в школах стартует 6 июля и продлится до 5 сентября.
Родители смогут подать заявление через портал госуслуг, ЦМУ, МФЦ, операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением либо лично обратиться в школу.
В следующую пятницу, 1 апреля, для подачи заявления на зачисление ребенка в первый класс через портал госуслуг запланирована разбивка по времени по административным районам. С 00:00 заявления могут подать жители Академического, Верх-Исетского, Ленинского и Кировских районах, с 06:00 – жители Орджоникидзевского и Чкаловского районах, а с 07:00 – жители Железнодорожного и Октябрьского районов.
Помимо этого, в воскресенье, 27 марта, с 16:00 до 20:00 на портале госуслуг будет проходить «Народное тестирование», необходимое для отработки механизма отправки заявления с портала в ведомственную информационную систему «Образование».
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