Заболеваемость ОРВИ снижается в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области постепенно снижается. За последнюю неделю зарегистрировано 20 809 случаев простуды. Это на 39,5% ниже уровня эпидпорога и на 17,2% ниже уровня прошлой недели. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны Полевской и Туринский городские округа, ГО ЗАТО Свободный, Дегтярск, Первоуральск и Богданович. В Екатеринбурге с 21 по 27 марта зафиксировано 8 340 случаев простуды, что ниже уровня эпидпорога на 48,9% и на 12,9% ниже уровня предыдущей недели.Кроме того, за неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 556 случаев внебольничных пневмоний, что на 29,71% ниже уровня прошлой недели.Неблагополучными по заболеваемости внебольничными пневмониями являются ГО Красноуральск, Староуткинск, Пелым, Верхнее Дуброво, Нижнесергинский муниципальный район, а также Ачитский, Каменский, Полевской, Асбестовский, Горноуральский, Туринский, Артемовский и Качканарский городские округа.В уральской столице по предварительным диагнозам зарегистрировано 225 случаев внебольничных пневмоний. Это в 1,6 раза ниже уровня прошлой недели.