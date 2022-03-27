Единственный на Урале буддийский монастырь снесли
Общество
Фото: Буддийская община «Шедруб Линг»
В Свердловской области завершили демонтаж строений на территории единственного буддистского монастыря на горе Качканар. Об этом сообщили в паблике общины во «ВКонтакте».
Согласно видеозаписи, опубликованной в паблике «Буддийская община Шедруб Линг», после сноса зданий на горе Качканар остались только статуя Будды и ступы. Именно так завершился многолетний конфликт между АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» и буддистской общиной.
Напомним, что буддистский монастырь «Шедруб Линг» был основан в 1995 году. В 2006 году Качканарский горно-обогатительный комбинат, входящий в группу ЕВРАЗ, получил лицензию на разработку Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых железных руд. В 2014 году Качканарский городской суд признал строения монастыря незаконно построенными и постановил их демонтировать.
Члены буддийской общины согласились покинуть монастырь 8 февраля 2022 года. Работы по демонтажу начались 18 марта.
Согласно видеозаписи, опубликованной в паблике «Буддийская община Шедруб Линг», после сноса зданий на горе Качканар остались только статуя Будды и ступы. Именно так завершился многолетний конфликт между АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» и буддистской общиной.
Напомним, что буддистский монастырь «Шедруб Линг» был основан в 1995 году. В 2006 году Качканарский горно-обогатительный комбинат, входящий в группу ЕВРАЗ, получил лицензию на разработку Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых железных руд. В 2014 году Качканарский городской суд признал строения монастыря незаконно построенными и постановил их демонтировать.
Члены буддийской общины согласились покинуть монастырь 8 февраля 2022 года. Работы по демонтажу начались 18 марта.
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