В Екатеринбурге активисты «Белого сердца» провели акцию против наркорекламы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня активисты проекта «Белое сердце» провели в Екатеринбурге акцию против наркорекламы, в рамках которой они закрасили незаконную рекламу в районе станции метро Чкаловская.Добровольцы «Белого сердца» проинспектировали улицы Отто Шмидта, Сурикова, Фурманова, Щорса, Степана Разина и закрасили 70 надписей с пропагандой наркотиков и рекламой работы наркокурьером.«На некоторых домах надписи уже были закрашены, это радует, значит мы не одни», – рассказали активисты в своем teleram-канале.Напомним, что проект «Белое сердце» организован активистами движения «Экодозор», также занимающегося добровольческим тушением лесных пожаров, борьбой с нелегальными свалками и мониторингом загрязнения водоемов.