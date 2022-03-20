В Екатеринбурге активисты «Белого сердца» провели акцию против наркорекламы
Общество
Фото: «Экодозор» / Telegram
Сегодня активисты проекта «Белое сердце» провели в Екатеринбурге акцию против наркорекламы, в рамках которой они закрасили незаконную рекламу в районе станции метро Чкаловская.
Добровольцы «Белого сердца» проинспектировали улицы Отто Шмидта, Сурикова, Фурманова, Щорса, Степана Разина и закрасили 70 надписей с пропагандой наркотиков и рекламой работы наркокурьером.
«На некоторых домах надписи уже были закрашены, это радует, значит мы не одни», – рассказали активисты в своем teleram-канале.
Напомним, что проект «Белое сердце» организован активистами движения «Экодозор», также занимающегося добровольческим тушением лесных пожаров, борьбой с нелегальными свалками и мониторингом загрязнения водоемов.
Добровольцы «Белого сердца» проинспектировали улицы Отто Шмидта, Сурикова, Фурманова, Щорса, Степана Разина и закрасили 70 надписей с пропагандой наркотиков и рекламой работы наркокурьером.
«На некоторых домах надписи уже были закрашены, это радует, значит мы не одни», – рассказали активисты в своем teleram-канале.
Напомним, что проект «Белое сердце» организован активистами движения «Экодозор», также занимающегося добровольческим тушением лесных пожаров, борьбой с нелегальными свалками и мониторингом загрязнения водоемов.
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