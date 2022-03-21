Свердловчан предупреждают о шквалистом ветре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителей Свердловской области предупредили о шквалистом ветре. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, 26 и 27 марта в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с, на дорогах гололедица.МЧС рекомендует свердловчанам в период непогоды воздержаться от туристических походов в лес и дальних поездок на личном автотранспорте. Водителям следует быть особо внимательными при управлении автомобилем, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Пешеходам советуют быть бдительными и держаться как можно дальше от источников опасности.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.