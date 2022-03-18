Правила записи детей в первые классы меняются в Екатеринбурге
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Правила зачисления детей в первые классы Екатеринбурга решили изменить за неделю до начала приема заявок. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник.
По данным собеседника издания, теперь зачислением первоклассников в школы города будет заниматься областное министерство образования. Планируется, что область, как и остальные регионы России, переходит на единую форму записи в школы.
Как пишет Е1 со ссылкой на министерство образования и молодежной политики Свердловской области , родители будущих школьников смогут подать заявление по новой форме через портал «Госуслуги».
Напомним, что запись детей в первые классы стартует через неделю – 1 апреля.
По данным собеседника издания, теперь зачислением первоклассников в школы города будет заниматься областное министерство образования. Планируется, что область, как и остальные регионы России, переходит на единую форму записи в школы.
Как пишет Е1 со ссылкой на министерство образования и молодежной политики Свердловской области , родители будущих школьников смогут подать заявление по новой форме через портал «Госуслуги».
Напомним, что запись детей в первые классы стартует через неделю – 1 апреля.
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