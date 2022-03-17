Из-за ярмарки парковку на центральной площади Екатеринбурга в выходные закроют
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга 26 и 27 марта вновь пройдет ярмарка выходного дня. В связи с этим парковка на площади 1905 года будет закрыта.
На ярмарке в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00 можно будет приобрести мясо, деликатесы, рыбу, молочную продукцию, орехи, сухофрукты, зефир, натуральную пастилу, ягоды, прополис, мед и многое другое.
Из-за проведения ярмарки парковка на центральной площади Екатеринбурга будет закрыта с 00:00 26 марта до 19:00 27 марта. Припарковать свой автомобиль можно будет на улицах Урицкого и Володарского.
На ярмарке в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00 можно будет приобрести мясо, деликатесы, рыбу, молочную продукцию, орехи, сухофрукты, зефир, натуральную пастилу, ягоды, прополис, мед и многое другое.
Из-за проведения ярмарки парковка на центральной площади Екатеринбурга будет закрыта с 00:00 26 марта до 19:00 27 марта. Припарковать свой автомобиль можно будет на улицах Урицкого и Володарского.
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