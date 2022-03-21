В Свердловской области продолжают работать восемь выездных пунктов вакцинации

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В пяти городах Свердловской области сегодня, 24 марта, продолжают работать мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Региональный оперштаб опубликовал график их работы.Всего в регионе в четверг прививку можно поставить в восьми выездных пунктах. Для вакцинации необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.