В Свердловской области продолжают работать восемь выездных пунктов вакцинации
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В пяти городах Свердловской области сегодня, 24 марта, продолжают работать мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Региональный оперштаб опубликовал график их работы.
Всего в регионе в четверг прививку можно поставить в восьми выездных пунктах. Для вакцинации необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Всего в регионе в четверг прививку можно поставить в восьми выездных пунктах. Для вакцинации необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
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