Конструктивистское здание снесут в центре Екатеринбурга

— Ещё одним зданием эпохи авангарда в городе меньше. Ничего нового. Стихийно выбран путь оставить только то, что имеет статус ОКН. И то, на примере Уралмаша мы видим, что выжидают саморазрушения таких памятников... Екатеринбург — город без наследия, а значит и без культуры. По другому не будет, сколько ни привози сюда выставки, концерты и зарубежных художников, — прокомментировал новость о сносе здания общественник и исследователь города Дмитрий Москвин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика для сноса конструктивистского здания на улице Азина, 18. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.Здание на улице Азина признано аварийным. Максимальная цена контракта на снос дома составляет 6,06 миллиона рублей. Заявки на участие принимаются до 31 марта.Отметим, что здание построено в 1930-е годы по проекту архитектора Иосифа Жалмана. Ранее в нем располагалось общежитие молочного завода.Изначально планировалось реконструировать дом, однако затем здание отнесли к числу подлежащих сносу.