В Свердловской области вновь ожидается похолодание
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге вновь ожидается похолодание. Ночью температура воздуха может опуститься до -16°C.
Сегодня, 24 марта, в области переменная облачность, без существенных осадков. Утром на дорогах гололедица. Днем +1…+6°C. Ветер западной четверти со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Утром на дорогах гололедица. Днем +4…+6°C. Ветер западной четверти со скоростью 5-10 м/сек.
В пятницу, 25 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью -1…-6°C, днем +2…+7°C, на крайнем севере до -3°C. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы 15-20 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ночью -1…-3°C, днем +3…+5°C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В субботу, 25 марта, в Свердловской области ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -11…-16°C, днем -2…+3°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -11…-13°C, днем около 0°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 24 марта, в области переменная облачность, без существенных осадков. Утром на дорогах гололедица. Днем +1…+6°C. Ветер западной четверти со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Утром на дорогах гололедица. Днем +4…+6°C. Ветер западной четверти со скоростью 5-10 м/сек.
В пятницу, 25 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью -1…-6°C, днем +2…+7°C, на крайнем севере до -3°C. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы 15-20 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ночью -1…-3°C, днем +3…+5°C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В субботу, 25 марта, в Свердловской области ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -11…-16°C, днем -2…+3°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -11…-13°C, днем около 0°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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