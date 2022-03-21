Медведи вышли из спячки в зоопарке Екатеринбурга
Общество
Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка
В Екатеринбургском зоопарке медведи вышли из спячки и стали гулять в вольерах. Об этом сообщили в пресс-службе.
Белокоготный медведь Карат, пожилая медведица Ветка и гималайский медведь Гай днем стали выходить из берлоги. Теперь их можно увидеть гуляющими в уличных вольерах.
При этом на ночь животные предпочитают возвращаться обратно в берлоги, чтобы спать на мягкой подстилке из соломы.
Белокоготный медведь Карат, пожилая медведица Ветка и гималайский медведь Гай днем стали выходить из берлоги. Теперь их можно увидеть гуляющими в уличных вольерах.
При этом на ночь животные предпочитают возвращаться обратно в берлоги, чтобы спать на мягкой подстилке из соломы.
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