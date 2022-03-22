В магазинах «Пятерочка» в Свердловской области возникли проблемы с бонусными картами
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловчане жалуются на проблемы с бонусными картами магазинов сети «Пятерочка». Покупатели не могут списать бонусы с карт.
В паблике во «ВКонтакте» сети магазинов «Пятерочка» рассказали, что баллы по Выручай-карте не списываются из-за технических проблем внешнего подрядчика. Сейчас прикладывают все усилия для исправления неполадок.
В сети «Пятерочка» уверяют, что все персональные данные и ранее накопленные баллы в безопасности. Кроме того, баллы продолжают начисляться, а по карте действуют скидки и акции.
В паблике во «ВКонтакте» сети магазинов «Пятерочка» рассказали, что баллы по Выручай-карте не списываются из-за технических проблем внешнего подрядчика. Сейчас прикладывают все усилия для исправления неполадок.
В сети «Пятерочка» уверяют, что все персональные данные и ранее накопленные баллы в безопасности. Кроме того, баллы продолжают начисляться, а по карте действуют скидки и акции.
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