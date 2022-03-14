Свердловские власти в ближайшее время не будут отменять масочный режим
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области, несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, пока не будут снимать масочный режим. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил замгубернатора Павел Креков.
По словам Крекова, уровень заболеваемости COVID-19 снижается, но с очень высоких цифр. В связи с этим власти не принимают решение об отмене масочного режима.
Напомним, что в Москве масочный режим отменили с 15 марта.
По словам Крекова, уровень заболеваемости COVID-19 снижается, но с очень высоких цифр. В связи с этим власти не принимают решение об отмене масочного режима.
– Для расслабления оснований нет, – говорит Креков.
Напомним, что в Москве масочный режим отменили с 15 марта.
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