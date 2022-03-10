В Москве с 15 марта отменяют масочный режим для населения и антиковидные ограничения для бизнеса
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил масочный режим в столице с 15 марта.
«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение<…>Мы отменяем требования по использованию защитных масок», — говорится в сообщении на официальном сайте Сергея Собянина. Там же опубликован соответствующий указ.
Кроме того, по словам мэра Москвы, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п.
При этом вирусологи отмечают, что по-прежнему важно соблюдать меры профилактики для определенных групп, маски остаются в числе рекомендаций для людей старшего поколения и имеющих хронические заболевания.
«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение<…>Мы отменяем требования по использованию защитных масок», — говорится в сообщении на официальном сайте Сергея Собянина. Там же опубликован соответствующий указ.
Кроме того, по словам мэра Москвы, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п.
При этом вирусологи отмечают, что по-прежнему важно соблюдать меры профилактики для определенных групп, маски остаются в числе рекомендаций для людей старшего поколения и имеющих хронические заболевания.
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