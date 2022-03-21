На Урале стартовал конкурс туристических проектов
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области стартовал первый региональный конкурс туристических проектов «Уральские каникулы». Предложить свои идеи по развитию туристической инфраструктуры и туристических маршрутов могут жители всех 94 муниципалитетов.
Как рассказали в департаменте информполитики региона, конкурс туристических проектов будет проходить в четыре этапа. Первый этап заключается в сборе идей на сайте конкурса. Этот этап продлится до 15 апреля.
Гендиректор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Леонид Гункевич отметил, что с командами участников будут работать федеральные эксперты по разработке мастер-планов туристических объектов и маршрутов. Так, участники смогут получить необходимые знания в области законодательства, проектирования, маркетинга и продвижения турпроектов.
Подготовленные участниками конкурса проекты лягут в основу государственных программ по развитию территории и инфраструктуры для путешествий по Уралу.
Как рассказали в департаменте информполитики региона, конкурс туристических проектов будет проходить в четыре этапа. Первый этап заключается в сборе идей на сайте конкурса. Этот этап продлится до 15 апреля.
Гендиректор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Леонид Гункевич отметил, что с командами участников будут работать федеральные эксперты по разработке мастер-планов туристических объектов и маршрутов. Так, участники смогут получить необходимые знания в области законодательства, проектирования, маркетинга и продвижения турпроектов.
Подготовленные участниками конкурса проекты лягут в основу государственных программ по развитию территории и инфраструктуры для путешествий по Уралу.
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