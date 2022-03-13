В свердловском минприроды проходит рабочая встреча по вопросу стройки ТЛЦ «Уральский» на берегу Шарташа
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продолжают искать компромисс по вопросу строительства транспортно-логистического центра «Уральский» на северном берегу Шарташа. Напомним, что местные жители протестуют против стройки ТЛЦ еще с весны прошлого года.
Сегодня, 22 марта, проходит рабочая встреча в областном минприроды под председательством замминистра. На встречу пригласили инициативную группу жителей Калиновки и Шарташа, выступающих против размещения логоцентра на берегу озера.
Пока что компромисс найти не получается. Чиновники минприроды и минстроя Свердловской области, а также администрация Екатеринбурга, настаивают на строительстве транспортно-логистического центра в выбранном месте. Местные жители и эксперты считают, что стройку необходимо вынести за ЕКАД. Отметим, что представителя застройщика ООО «ЕТТ» на рабочей встрече нет.
Ранее мы писали, что в феврале местные жители собрали более 42 тысяч подписей против строительства ТЛЦ «Уральский» в Екатеринбурге.
Сегодня, 22 марта, проходит рабочая встреча в областном минприроды под председательством замминистра. На встречу пригласили инициативную группу жителей Калиновки и Шарташа, выступающих против размещения логоцентра на берегу озера.
Пока что компромисс найти не получается. Чиновники минприроды и минстроя Свердловской области, а также администрация Екатеринбурга, настаивают на строительстве транспортно-логистического центра в выбранном месте. Местные жители и эксперты считают, что стройку необходимо вынести за ЕКАД. Отметим, что представителя застройщика ООО «ЕТТ» на рабочей встрече нет.
Ранее мы писали, что в феврале местные жители собрали более 42 тысяч подписей против строительства ТЛЦ «Уральский» в Екатеринбурге.
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