Более 42 тысяч подписей против логоцентра «Уральский» передадут завтра в администрацию Екатеринбурга и губернатору Куйвашеву
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Активисты городского сообщества «Живи, Шарташ» с помощью платформы «Change.org» создали петицию и собрали более 42 тысяч подписей против строительства логоцентра ТЛЦ «Уральский» в Екатеринбурге. Теперь они намерены передать документ в мэрию города. Второй экземпляр они направят губернатору Свердловской области.
Проект транспортно-логистического центра появился в прошлом году. Еще тогда жители микрорайона Калиновский, рядом с которым власти решили расположить ТЛЦ, стали выступать против его строительства на данной территории. Однако в конце декабря 2021 года эксперты дали положительное заключение по проекту.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» жители микрорайона, с тех пор как началось его строительство, из-за шума и нарастающих пробок условия жизни в районе ухудшились.
«Стройка идет полным ходом, техника завозит грунт и щебень для железнодорожных путей. Впереди прокладывание трассы для многотоннажных фур, которые будут круглосуточно развозить пришедшие грузы», – говорят подписавшиеся под петицией.
Также их беспокоит будущее озера Шарташ, расположенного в километре от организуемой промзоны. Активисты уверены, что после начала строительства озеро, связанное в единую гидросистему с Калиновским болотом, начало мелеть.
Проект транспортно-логистического центра появился в прошлом году. Еще тогда жители микрорайона Калиновский, рядом с которым власти решили расположить ТЛЦ, стали выступать против его строительства на данной территории. Однако в конце декабря 2021 года эксперты дали положительное заключение по проекту.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» жители микрорайона, с тех пор как началось его строительство, из-за шума и нарастающих пробок условия жизни в районе ухудшились.
«Стройка идет полным ходом, техника завозит грунт и щебень для железнодорожных путей. Впереди прокладывание трассы для многотоннажных фур, которые будут круглосуточно развозить пришедшие грузы», – говорят подписавшиеся под петицией.
Также их беспокоит будущее озера Шарташ, расположенного в километре от организуемой промзоны. Активисты уверены, что после начала строительства озеро, связанное в единую гидросистему с Калиновским болотом, начало мелеть.
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