В Екатеринбурге началась подготовка к реконструкции развязки Луганской – Объездной
Общество
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге началась подготовка к проведению работ по реконструкции развязки Луганской – Объездной. Дорожники демонтируют ограждения и полосы безопасности.
Как сообщает замдиректора по производству МКУ «Городское благоустройство» Алексей Бельтиков, ремонт на развязке проведут в несколько этапов. Сначала будет демонтаж и монтаж конструктивных слоев моста, затем – замена деформационных швов и асфальтового покрытия, а в конце – установка новых барьеров и водоотводов.
В прошлом году специалисты «Уралдортехнологии» такие же работы проводили по четной стороне улицы Луганской в сторону аэропорта Кольцово. В этом году ремонтировать будут часть дороги, ведущей в сторону города.
Сам ремонт транспортной развязки начнется 10 апреля. В связи с этим на Луганской – Объездной будет ограничено движение до 31 августа.
Как сообщает замдиректора по производству МКУ «Городское благоустройство» Алексей Бельтиков, ремонт на развязке проведут в несколько этапов. Сначала будет демонтаж и монтаж конструктивных слоев моста, затем – замена деформационных швов и асфальтового покрытия, а в конце – установка новых барьеров и водоотводов.
В прошлом году специалисты «Уралдортехнологии» такие же работы проводили по четной стороне улицы Луганской в сторону аэропорта Кольцово. В этом году ремонтировать будут часть дороги, ведущей в сторону города.
Сам ремонт транспортной развязки начнется 10 апреля. В связи с этим на Луганской – Объездной будет ограничено движение до 31 августа.
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