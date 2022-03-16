На развязке Луганской – Объездной в Екатеринбурге до конца лета закроют движение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 10 апреля ограничат движения транспорта по пересечению улицы Луганской и Объездной автодороги. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Перекрытие требуется для проведения ремонта дороги. Ограничения будут действовать до 31 августа.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.