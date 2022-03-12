В пяти свердловских городах продолжают работать выездные пункты вакцинации
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Мобильные пункты вакцинации против коронавируса работают сегодня, 21 марта, в пяти городах Свердловской области. Региональный оперштаб опубликовал график их работы.
Всего в регионе сегодня действуют семь выездных пунктов вакцинации. Чтобы поставить прививку, необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Напомним, что в Екатеринбурге закрыли все мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Теперь горожанам поставить прививку можно только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник.
Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов отметил, что при принятии данного решения учитывалась потребность поликлиник в медиках, которые долгое время работали в пунктах вакцинации, а также динамики обращения екатеринбуржцев в мобильные пункты.
Добавим, что, по данным Минздрава Свердловской области на 17 марта, полный курс вакцинации против коронавируса прошли 2 061 487 человек.
Всего в регионе сегодня действуют семь выездных пунктов вакцинации. Чтобы поставить прививку, необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Напомним, что в Екатеринбурге закрыли все мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Теперь горожанам поставить прививку можно только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник.
Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов отметил, что при принятии данного решения учитывалась потребность поликлиник в медиках, которые долгое время работали в пунктах вакцинации, а также динамики обращения екатеринбуржцев в мобильные пункты.
Добавим, что, по данным Минздрава Свердловской области на 17 марта, полный курс вакцинации против коронавируса прошли 2 061 487 человек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!