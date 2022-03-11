Ушел из жизни основатель Нижнетагильской филармонии Владимир Капкан

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В возрасте 66 лет ушел из жизни основатель и главный дирижер Нижнетагильской филармонии Владимир Капкан. В 2021 году он получил звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».По его инициативе в 1993 году был создан первый в России профессиональный филармонический оркестр гармоник, который за сравнительно небольшое время вышел на международный уровень, рассказали в Нижнетагильской филармонии.С 2005 по 2016 год он возглавлял управление культуры администрации города, а после ушел с муниципальной службы, чтобы вновь вернуться к руководству филармонией и стать дирижёром оркестра «Демидов-камерата», образованного в 2009 году по его инициативе.