Ушел из жизни основатель Нижнетагильской филармонии Владимир Капкан
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В возрасте 66 лет ушел из жизни основатель и главный дирижер Нижнетагильской филармонии Владимир Капкан. В 2021 году он получил звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
По его инициативе в 1993 году был создан первый в России профессиональный филармонический оркестр гармоник, который за сравнительно небольшое время вышел на международный уровень, рассказали в Нижнетагильской филармонии.
С 2005 по 2016 год он возглавлял управление культуры администрации города, а после ушел с муниципальной службы, чтобы вновь вернуться к руководству филармонией и стать дирижёром оркестра «Демидов-камерата», образованного в 2009 году по его инициативе.
По его инициативе в 1993 году был создан первый в России профессиональный филармонический оркестр гармоник, который за сравнительно небольшое время вышел на международный уровень, рассказали в Нижнетагильской филармонии.
С 2005 по 2016 год он возглавлял управление культуры администрации города, а после ушел с муниципальной службы, чтобы вновь вернуться к руководству филармонией и стать дирижёром оркестра «Демидов-камерата», образованного в 2009 году по его инициативе.
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