В Свердловской области выявили 1 670 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за минувшие сутки выявили 1 670 случаев COVID-19, из них 716 в Екатеринбурге. За все время было зарегистрировано 412 676 случаев.
По выздоровлению было выписано еще 4 517 человек. Всего в Свердловской области вылечилось 295 016 уральцев.
С подтвержденным COVID-19 за последние 24 часа умерло 10 человек. За весь период пандемии в регионе было зафиксировано 10 478 летальных исходов.
По выздоровлению было выписано еще 4 517 человек. Всего в Свердловской области вылечилось 295 016 уральцев.
С подтвержденным COVID-19 за последние 24 часа умерло 10 человек. За весь период пандемии в регионе было зафиксировано 10 478 летальных исходов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Еще 1 776 свердловчан заболели коронавирусом
18 марта 2022
18 марта 2022