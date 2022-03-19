В Свердловской области выявили 1 670 случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за минувшие сутки выявили 1 670 случаев COVID-19, из них 716 в Екатеринбурге. За все время было зарегистрировано 412 676 случаев.По выздоровлению было выписано еще 4 517 человек. Всего в Свердловской области вылечилось 295 016 уральцев.С подтвержденным COVID-19 за последние 24 часа умерло 10 человек. За весь период пандемии в регионе было зафиксировано 10 478 летальных исходов.