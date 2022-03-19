Уральская столица столкнулась с дефицитом кассовых лент
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ощутимо не хватает кассовых лент. Эту информацию также подтвердили в федеральной компании, занимающейся их продажей.
«Все, что осталось, – на складах в Москве. Расходных материалов практически нигде нет. Прекратилась поставка из-за всей этой ситуации», — рассказали порталу Е1 представители компании.
По словам, одного из индивидуальных предпринимателей города, раньше один рулон кассовой ленты покупали за 7-8 рублей, сейчас за 150.
Заметно уменьшились размеры чеков в городском транспорте. Это заметил телеграм-канал «Екатское чтиво».
Фото: Екатское чтиво / Telegram
«Все, что осталось, – на складах в Москве. Расходных материалов практически нигде нет. Прекратилась поставка из-за всей этой ситуации», — рассказали порталу Е1 представители компании.
По словам, одного из индивидуальных предпринимателей города, раньше один рулон кассовой ленты покупали за 7-8 рублей, сейчас за 150.
Заметно уменьшились размеры чеков в городском транспорте. Это заметил телеграм-канал «Екатское чтиво».
Фото: Екатское чтиво / Telegram
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