Активисты «Экодозора» проведут рейд против наркорекламы в Екатеринбурге
Общество
Фото: «Экодозор» / Telegram
Сегодня, 20 марта, активисты движения «Экодозор» в рамках своего проекта «Белое сердце» планируют провести в Екатеринбурге рейд против наркорекламы.
Экодозорвцы также занимаются добровольческим тушением лесных пожаров, борьбой с нелегальными свалками и мониторингом загрязнения водоемов, однако в начале этого года они также начали бороться с незаконной рекламой. Для этого они используют трафареты в виде белого сердца – символа любви к детям.
Напомним, что такая акция впервые прошла в Екатеринбурге 3 января 2022 года.
Экодозорвцы также занимаются добровольческим тушением лесных пожаров, борьбой с нелегальными свалками и мониторингом загрязнения водоемов, однако в начале этого года они также начали бороться с незаконной рекламой. Для этого они используют трафареты в виде белого сердца – символа любви к детям.
Напомним, что такая акция впервые прошла в Екатеринбурге 3 января 2022 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
От коронавируса в Екатеринбурге привились 99% педагогов
18 марта 2022
18 марта 2022
Компания «Кейтеринбург» помогла екатеринбургскому благотворительному фонду «ЗООзащита»
11 марта 2022
11 марта 2022