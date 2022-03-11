ФК «Урал» на своём поле проиграл последней команде чемпионата

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург арена» прошёл матч 22-го тура чемпионата России по футболу – «Урал» принимал на своём поле футбольный клуб «Химки», занимающий последнее место в чемпионате.Несмотря на то что «Урал» считался фаворитом, игра у екатеринбуржцев не задалась с самого начала – на протяжении почти всей встречи «Химки» имели игровое преимущество, нанесли больше опасных ударов по воротам подали в три раза больше угловых.Самый опасный момент у «Урала» был в первом тайме – после удара Олега Шатова из-за пределов штрафной мяч попал в перекладину. У «Химок» наиболее лучшие возможности отличиться имели Илья Кухарчук, Дмитрий Тихий и Бутта Магомедов. Последний, так же как Шатов, угодил в перекладину. Но единственный мяч в ворота «Урала» в итоге забил свой же игрок – после подачи углового на 86-й минуте в ворота Ильи Помазуна мяч срезал Иван Кузьмичёв. В оставшееся время Кузьмичёв имел шанс искупить свою оплошность, но его удар в створ ворот «Химок» оказался куда менее точным. Итог встречи – победа гостей с минимальным счётом 0:1.Победа не позволила «Химкам» подняться с последнего места в чемпионате – вместо 14 у команды теперь 17 очков, что всё равно меньше, чем у занимающей 15-е место «Уфы» (18). Урал с 20-ю очками остался на 13-м месте, но может опуститься ещё ниже, если тульский «Арсенал» выиграет свой матч 22-го тура.В четырёх турах после возобновления чемпионата екатеринбургский клуб потерпел три поражения и забил всего один мяч. А тем временем следующий матч у екатеринбуржцев по календарю – в Москве с ЦСКА, который традиционно считается неудобным соперником. Впрочем, учитывая намерение клубов РПЛ отменить вылет из лиги по итогам этого сезона, возможно, что это уже не имеет существенного турнирного значения — в таком случае, даже заняв 16-е место, «Урал» начнёт следующий сезон в РПЛ.