Свердловчан ждут теплые выходные
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге будет тепло. Температура воздуха поднимется до +7°С.
В субботу, 19 марта, в регионе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -7…-12°С, в горах и низинах до -17°С. Днем +2…+7°С. Ветер западной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -8…-10°С, днем +2…+4°С. Ветер западной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В воскресенье, 20 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Ночью -2…-7°С, в горах и низинах до -12°С. Днем +1…+6°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 17 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, мокрый снег. Ночью -3…-5°С, днем +2…+4°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 19 марта, в регионе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -7…-12°С, в горах и низинах до -17°С. Днем +2…+7°С. Ветер западной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -8…-10°С, днем +2…+4°С. Ветер западной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В воскресенье, 20 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Ночью -2…-7°С, в горах и низинах до -12°С. Днем +1…+6°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 17 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, мокрый снег. Ночью -3…-5°С, днем +2…+4°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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