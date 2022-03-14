В поселке Рудный в Екатеринбурге построят детский сад

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Рудный Чкаловского района Екатеринбурга построят детский сад на 200 мест. Мэр Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории.Как рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга, детский сад на 200 мест построят в ориентирах улиц Круговой – Забойщиков – Адмирала Ушакова.Предполагается, что общая площадь проектируемой территории жилого квартала составит 24 гектара.