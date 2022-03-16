Еще 1 776 свердловчан заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последние сутки выявили 1 776 случаев коронавируса. Всего в регионе, по официальным данным, зафиксировано 409 292 заболевших.Как передает оперштаб, госпитализировано 162 пациента с коронавирусом. По выздоровлению выписали 5 008 человек. Всего вылечились 285 503 свердловчанина.Зарегистрировано девять случаев смерти больных коронавирусом. Общее число летальных исходов в Свердловской области – 10 457.